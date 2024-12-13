Ivana Icardi rompió el silencio en pleno escándalo entre Wanda Nara y su hermano Mauro

Ivana Icardi tomó partido en el conflicto familiar y acusó a Wanda Nara de aprovecharse de la fama de su hermano Mauro Icardi. La hermana del reconocido futbolista decidió poner fin a años de silencio y alzar la voz sobre la controversia que involucra a la conductora de Bake Off Famosos.

Alejada del foco mediático, Ivana había optado por mantener un perfil bajo desde su residencia en Madrid, lejos de la constante atención que gira en torno a su hermano y a la mediática relación con Wanda. Sin embargo, el reciente revuelo que rodea al futbolista, motivado por su mediática separación, llevó a Ivana a tomar una postura pública. En declaraciones para "¡HOLA! Argentina", mostró un lado hasta ahora desconocido, el de una hermana que, pese a los desacuerdos del pasado, prioriza el apoyo familiar en momentos difíciles.

“La ruptura de Mauro no me tomó por sorpresa. Nuestra relación ha sido distante en los últimos años, pero lo más importante es que él sepa que puede contar con nosotros para apoyarlo y aconsejarlo cuando lo necesite”, expresó Ivana.

Además, destacó que sus desacuerdos con Mauro a menudo surgían por sus opiniones sobre Wanda: “Siempre traté de darle mi perspectiva, aunque muchas veces iba en contra de lo que él o su exesposa pensaban. Durante años me frustró que no diferenciara entre quienes estaban a su lado por amor y quienes solo lo buscaban por su fama. Ahora, solo siento compasión”.

Ivana también hizo referencia al complejo vínculo que mantenía con Wanda Nara: “Era imposible que tuviéramos una buena relación, pero prefiero no profundizar. Ya dije lo que pensaba de ella en su momento. Solo espero que encuentre paz”.

A pesar de los altibajos familiares, Ivana concluyó con un mensaje conciliador y lleno de afecto hacia su hermano: “Lo único que quiero es que Mauro encuentre tranquilidad, disfrute de su carrera y pueda estar en paz con sus hijas. Al final del día, eso es lo más importante”.

FUENTE: minutouno.com