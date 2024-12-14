¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club de Regatas Corrientes suba del dólar Justicia de Corrientes
Club de Regatas Corrientes suba del dólar Justicia de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
¡Qué incómodo!

A Julieta Poggio se le rompió un diente en vivo y enloqueció: "Me quedó medio voladito"

La exhermanita expresó su preocupación por el pequeño incidente ocurrido justo antes de su viaje. Los detalles en la nota.

Por El Litoral

Sabado, 14 de diciembre de 2024 a las 13:14

Este jueves, Julieta Poggio, la ex participante de Gran Hermano, vivió un inesperado contratiempo mientras estaba al aire en Rumis (La Casa). Durante la transmisión del programa, la influencer notó una sensación extraña en su boca al hablar, lo que la hizo darse cuenta de que algo no estaba bien con su dentadura superior.

Al instante, descubrió que una de sus carillas se había desprendido. Visiblemente preocupada, compartió su malestar con sus compañeros, y Leandro Saifir se acercó rápidamente para ver qué había ocurrido.

Casi al borde de las lágrimas, la actriz explicó la causa de su frustración: “No, chicos. Miren, me quedó medio volado. ¡La p... madre! Me voy de viaje y se me salió un pedacito. No tengo carilla en todos los dientes, pero sí en los bordes”.

Ante la situación, el resto del equipo sugirió que acudiera a un odontólogo lo antes posible para reparar la carilla, pero Julieta rápidamente descartó la idea. “Ya no tengo tiempo de ir”, dijo antes de quebrarse.

FUENTE: minutouno.com

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD