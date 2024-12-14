A Julieta Poggio se le rompió un diente en vivo y enloqueció: "Me quedó medio voladito"

Este jueves, Julieta Poggio, la ex participante de Gran Hermano, vivió un inesperado contratiempo mientras estaba al aire en Rumis (La Casa). Durante la transmisión del programa, la influencer notó una sensación extraña en su boca al hablar, lo que la hizo darse cuenta de que algo no estaba bien con su dentadura superior.

Al instante, descubrió que una de sus carillas se había desprendido. Visiblemente preocupada, compartió su malestar con sus compañeros, y Leandro Saifir se acercó rápidamente para ver qué había ocurrido.

Casi al borde de las lágrimas, la actriz explicó la causa de su frustración: “No, chicos. Miren, me quedó medio volado. ¡La p... madre! Me voy de viaje y se me salió un pedacito. No tengo carilla en todos los dientes, pero sí en los bordes”.

Ante la situación, el resto del equipo sugirió que acudiera a un odontólogo lo antes posible para reparar la carilla, pero Julieta rápidamente descartó la idea. “Ya no tengo tiempo de ir”, dijo antes de quebrarse.

FUENTE: minutouno.com