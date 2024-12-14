Mauro Icardi, envuelto en una fuerte polémica por un mensaje racista hacia L-Gante

La relación entre Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante suma un nuevo episodio, esta vez protagonizado por un polémico mensaje que salió a la luz en el marco de la disputa judicial entre la mediática pareja. En unos chats presentados por Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, el futbolista habría hecho un comentario racista hacia el cantante de cumbia 420.

“Estos chats forman parte del expediente. Son pruebas que presenta Ana Rosenfeld, y en ellas se expone cómo Icardi se refiere a Wanda y la relación con L-Gante”, explicó el periodista Guido Záffora en el programa Intrusos.

El mensaje en cuestión, que generó indignación en redes sociales, dice lo siguiente: “¡Caradura! Me da risa. 8.30 de la mañana volviste para ir a verte con el negro de mierda de L-Gante. Después te lamentás. ¿O a tu mamá qué excusa le vas a vender ahora? ¿Que estoy enfermo? ¿Que no te dejo dormir? A la pobre enfermita”.

FUENTE: minutouno.com