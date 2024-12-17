Toto Kirzner habló tras el escándalo por el pesebre viviente de Olga: "Es un chiste"

La polémica que se desató por el pesebre viviente que hicieron en el programa "Mi primo es así", en el canal de streaming Olga, no para y los protagonistas comenzaron a hablar del tema.

En esta oportunidad, Toto Kirzner rompió el silencio y se refirió al revuelo que se generó por el sketch que hicieron y que provocó una gran cantidad de críticas en las redes sociales.

En diálogo con A la Tarde, de América TV, el actor e influencer se refirió a los fuertes mensajes que recibió durante el fin de semana y expresó: "Lo fui llevando como se puede, son riesgos que uno toma en algunos espacios humorísticos. Uno experimenta en el stream y sabe que puede venir una reacción del otro lado. No fue de forma peyorativa, es un chiste reciclado que se ha visto varias veces en sátiras y parodias".

"La diferencia es que te puede gustar o no y está perfecto. Es lógico lo que hemos recibido, pero fue en un contexto humorístico. No hubo nombres bíblicos, fueron todos genéricos. Uno sabe que tiene consecuencias. No me sorprende porque cuando uno hace humor tiene una respuesta del público", siguió.

Por otro lado, Toto hizo referencia al contundente descargo que hizo Araceli González, su mamá, en sus redes sociales para defenderlo de las críticas que estaba recibiendo. "Le duele cuando le llegan comentarios negativos a su hijo, es lógico. Está en todo derecho de decir lo que quiera", comentó ante las cámaras y el cronista Oliver Quiroz, quien era el que lo estaba entrevistando.

A su vez, aclaró que muchas veces él le pide que no se meta en la polémica: "Son intervenciones artísticas que se nos ocurren a nosotros y no se tiene que meter, no por despreciarla, pero no hace falta, me banco lo que venga".

