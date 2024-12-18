Renato de Gran Hermano confesó su amor por una famosa argentina: de quién se trata

A días de haber dejado la casa de Gran Hermano 2024, el segundo participante en abandonar la casa, Renato Rossini, estuvo en LAM y sorprendió al declarar su amor a Eugenia "la China" Suarez.

Rossini no perdió el tiempo e hizo una declaración romántica dedicada a La China Suárez, a quien espera pronto poder conocer. "Me parece una chica muy linda. Admiro mucho su carrera", afirmó el ex hermanito en el ciclo de Ángel de Brito.

El conductor le dio la posibilidad hablarle a la actriz directamente y el mediático dijo: "Tengo códigos. Colapinto es mi brother. Primero tendría que hablar con Colapinto primero", reconociendo el vínculo de la actriz con el piloto de Formula 1.

A qué famosa argentina le confesó su amor Renato de Gran Hermano

Sin embargo, no dudó en decir: "Estoy esperando con ansias conocerte. Me encanta tu aptitud, cómo eres....".

"Yo soy de géminis. ¿De qué signo es La China?", indagó Renato. "De piscis", le aclararon. "Ahí hay química", afirmó entonces el peruano.

Además, Rossini reveló su vínculo con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, y contó cuál fue el consejo que le dió antes de entrar a la casa más famosa del país.

"Yo a Marcos lo conozcó porque tuve la oportunidad de trabajar con él en el Lollapalooza en Chile", contó el peruano sobre su vínculo con el ex Gran Hermano de la edición 2022.

Y afirmó: "Me cayó super buena onda, es tal cual como lo ven en la televisión, super chill, perfil bajo".

"Le pregunté cuál fue tu estrategia para ganar. Y me dijo una cosa que no puedo decir por respeto", respondió y le preguntaron: "¿Pero es malo lo que te dijo?". Entonces el mediático confesó: "No es malo. Es el tema de la abstinencia. La abstinencia sexual te da mucha claridad mental".

FUENTE: minutouno.com