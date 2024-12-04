Mauro Icardi habló con LAM sobre la China Suárez: "Me pongo de novio con ella..."

En medio de la tensa y escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se filtró un audio en el que el futbolista de Galatasaray se refiere a su relación con la China Suárez y manifiesta su deseo de iniciar un romance con ella.

El mensaje fue compartido por Yanina Latorre al aire de LAM desde la cobertura de Personajes del Año 2024 de revista Gente en el Faena Art Center.

En el arranque del audio, Icardi apuntó sin filtro contra su exesposa luego de su reciente mano a mano con Susana Giménez en su último programa, destacando lo que consideró una actitud contradictoria por parte de la madre de sus dos hijas, Franchesca e Isabella: “La feminista que se hace la víctima de mujer despechada, de mujer agredida, insultada, y después anda tirándole a otra mujer," comenzó diciendo.

Y siguió muy suelto: "Ya hace tres años pasó, pero ella se portó siempre bien, nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando. Cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en un juicio de todo tipo de índole, es rarísimo. O sea está muy despechada, muy resentida, la llama a Susana para ir al programa, hablar de la China y mostrar sus mensajes. La verdad que es patético”.

No antes de finalizar el audio, Icardi aprovechó para expresar su deseo de comenzar una relación con una de las actrices más lindas de Argentina: “Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.

FUENTE: minutouno.com