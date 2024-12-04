Gran Hermano: llanto y dramático relato del correntino que contó cómo fue estafado

El empresario correntino Juan Pablo De Vigili hizo un dramático relato en la casa de Gran Hermano sobre cómo fue estafado por miles de dólares y contó que sus perros le salvaron la vida.

El pasado 18 de enero del 2024, el arquitecto denunció a un grupo de inversores chaqueños. "Me vulneraron de una manera. Tuve una estafa muy grande, me usaron a mi porque tenía una posición en mi ciudad", contó en el reality mientras lloraba ante sus compañeros.

"Tenía un bar exitoso estaba abriendo un restaurante y unos trader me hicieron un laburo de muchísimo tiempo", continúo.

El correntino siguió su relato dando más precisiones y dijo: "Hice como un fondo creyendo en los garcas estos. Cuestión que nunca existió tal trading y mi plata fue directamente. Había juntado 200K (mil dólares)".

En ese momento se quebró y sostuvo que todo el esfuerzo que hizo se había derrumbado.

Fue ahí que señaló que pensó en quitarse la vida, pero que sus dos perros fueron los que evitaron que tomara esa decisión. "Ellos estaban ahí, sienten todo", afirmó entre lágrimas.

DENUNCIA

Según relató en sus redes sociales, el empresario fue estafado mediante un esquema de trading, modalidad que consiste en la comercialización de instrumentos financieros para obtener beneficios. Junto con otras doce personas, fue defraudado por más de 1.300.000 dólares.

El modus operandi, según relató, consistía en acercarse a las víctimas simulando una relación de amistad, alentándolas a invertir en un proyecto que resultó ser falso. El empresario aseguró que, al menos, siete damnificados más se comunicaron con él, elevando el impacto de la estafa entre las provincias de Chaco y Corrientes.

"Medio año perdí esperando que me devolvieran mi dinero. Es un daño económico y emocional que afecta no solo los proyectos personales, sino también las relaciones y la salud mental", comentó.

En su descargo, apuntó directamente a tres chaqueños identificados como B.M y los hermanos N.A y E.A, a quienes señaló como los responsables de las maniobras fraudulentas, precisó Diario Chaco.