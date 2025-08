El terrible accidente doméstico que sufrió Marcelo Polino: cómo está

El periodista Marcelo Polino sufrió un accidente doméstico en su casa y se conocieron los detalles en las últimas horas. Juan Etchegoyen dio a conocer la novedad en su programa después de hablar con su colega y compañero de la radio.

"Ahora te voy a poner al aire la palabra del mismísimo Marcelo que cuenta todo el detalle, la pasó mal y se encuentra en pleno proceso de recuperación. Todo sucedió cuando estaba en su gimnasio y se puso un masajeador que terminó lesionándolo", sostuvo al adelantar el difícil momento.

"Hola Juan, te cuento de mi lesión en el tobillo. Tengo la misma lesión sin la billetera de Messi. En mi casa tengo gimnasio y comencé a entrenar y hacía mucho que no hacía piernas, entonces hice cuádriceps, dije 'me voy a poner un masajeador que tengo' que me lo había regalado Telefe para no estar contracturado mañana", comenzó diciendo Polino.

Asimismo, el mediático agregó: "Este masajeador me lo puse en los pies a ver qué sensación tengo y lo dejé quince veinte minutos y empezó a molestar y al otro día me levanté y no podía caminar, se me había hinchado el pie y me dolía un montón".

Y concluyó: "El doctor Furman me revisó y me mandó a hacer una resonancia y tengo una distensión de ligamentos y estoy ahora con rehabilitación y bota con hielo".

