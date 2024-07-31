¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Espectaculos

"No me importa nada", la respuesta de Santiago del Moro a las críticas por Gran Hermano

En diálogo con LAM, el conductor se refirió a la polémica entre Telefe y Furia, a las casas que les entregarían a los finalistas y a su rol en los Martín Fierro.

Por El Litoral

Miércoles, 31 de julio de 2024 a las 11:14

A poco de cumplirse un mes de la gran final Gran Hermano, donde se coronó como campeón Bautista Mascia, el conductor Santiago del Moro se tomó algunos días de vacaciones y volvió más recargado que nunca, de cara a los premios Martín Fierro que se llevarán a cabo el próximo 9 de septiembre.

Abordado por un cronista de LAM -ciclo que conduce Ángel de Brito por América- el conductor se refirió a las críticas que recibió por su rol en Gran Hermano y a la polémica ruptura de Furia Scaglione con Telefe: "La verdad es que ya pasó casi un mes del programa, así que estoy en otra historia".

Con respecto a la baja en el rating en el canal de las pelotas luego de que Gran Hermano ya no esté al aire, señaló: "Yo no festejo nunca la baja del rating en la televisión porque soy un amante del medio y soy un defensor de la industria, es nuestro trabajo. Hay momentos que sube y que baja pero es cíclico, es cierto que GH le inyectó una masa de gente que no mira tele, pero es gente que va y viene. La tele va a seguir viva de por vida".

Tras los rumores de estafa por las casas que, teóricamente, Telefe le entregaría a los finalistas Bautista, Nicolás y Emmanuel, Del Moro fue contundente: "La casa es para todos. Ellos podían elegir entre la plata y la casa. Imagínate que para una estructura como Telefe una casa es algo más o menos. No es tema".

En torno a la problemática con Furia, el conductor prefirió no ahondar: "Todo lo que ella decida va a estar bien, le deseo lo mejor a ella y a todos, muchos están haciendo muchas cosas".

Finalmente, se refirió las críticas en redes sociales: "No me pone nervioso nada. No me importa nada lo que opinen, para bien o para mal. Siempre con la mejor. Hablen bien o mal no me importa". Y agregó: "Todo lo que tenga que ver con críticas hace bien al programa en sí".

"Ahora voy a pensar un poco en el Martín Fierro y seguir para adelante, estoy contento", cerró.

Fuente:Minuto uno

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD