Coti Romero destrozó a Camila Lattanzio: qué dijo

La exparticipante de Gran Hermano 2022 y 2023 Coty Romero apuntó contra Camila Lattanzio y Maxi Guidici luego de que ambos opinaran sobre su relación con Nacho Castañares, su excompañero en la casa y amigo de su expareja, El Cone.

Maxi Guidici había dicho: "Constanza, querida, te llenas la boca hablando de Dios y no paras de hacer maldades y de decir mentiras", expresó el cordobés desde España y añadió: "Vas a terminar sola, el karma es inevitable. Si no cambias, te aseguro que vas a terminar sola". Por último dijo:"Ojalá que Nacho abra los ojos".

Lattanzio había hecho videos usando la ropa que Coty aseguraba que le había robado. Entonces la correntina respondió en streaming de Se Picó y reveló detalles sorprendentes sobre el vínculo de Camila y Maxi cuando estaba con Juliana."Ella siempre quiere la cámara. No solo eso, filtró el video de Juliana y además se acostaba con Maxi cuando él estaba con Juliana. Lo sé porque él me contaba todo, que le escribía y ahora viene a hablar de códigos", dijo.

Y continuó: "A mí me decía que era cero códigos por estar con Nacho y se terminó comiendo al cordobés. Lo sé porque me lo contó. Yo realmente me callé la boca en ese momento y no me importaba, y todavía no me importa".

Además, dijo: "No sé si fue la tercera en discordia en la relación porque fue en su momento, pero Juliana nunca se enteró. Encima, no se llama Camila Lattanzio, se llama Camila Rattanzio o Camila Manottanzio".

Fuente: Minuto uno