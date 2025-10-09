Gran noticia: le dan el alta médica a Thiago Medina

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, recibirá el alta médica hoy al mediodía, después de permanecer 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. La noticia, que pone fin a semanas de preocupación tras el grave accidente que sufrió, fue adelantada por el periodista Fede Bongiorno en redes sociales.

"Thiago Medina será dado de alta del hospital hoy al mediodía, tras 28 días de internación y 3 intervenciones quirúrgicas", informó el periodista en su cuenta de X.

daniela revelo nuevos avances en la recuperacion de thiago a 26 dias del accidente

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega confirmando la noticia. El parte médico detalla la favorable evolución del streamer tras el difícil período de internación:

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha."

El alta de Medina se concretará a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital, ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno. El comunicado destaca que el paciente "completó una evolución clínica favorable" gracias al seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería, garantizando el pleno acceso a su derecho a la salud.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradeció públicamente "el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención", lo que permitirá a Medina continuar su recuperación extrahospitalaria.

El grave episodio ocurrió el pasado viernes 12 de septiembre, cuando el ex Gran Hermano y streamer protagonizó un violento choque mientras circulaba en su moto. El siniestro tuvo lugar en la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez, en Moreno.

A raíz del choque, Thiago sufrió múltiples y graves lesiones: costillas fracturadas, colapso pulmonar y lesiones en el hígado, páncreas y bazo, lo que le provocó grandes hemorragias internas. Debido a la gravedad de su estado, el joven se mantuvo en terapia intensiva en estado reservado durante gran parte de su internación.

Tras la realización de tres cirugías exitosas, Medina logró salir de la unidad de terapia intensiva el domingo pasado. Ahora, al recibir el alta, el joven continuará su rehabilitación en la casa de Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas.

FUENTE: minutouno.com