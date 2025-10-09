Rescataron a un hombre que casi fue arrastrado por la correntada de un río

La Policía de Corrientes informó que el martes se rescató a un hombre en Santa Lucía, quien cayó a las aguas del río homónimo.

El hecho ocurrió durante la siesta del martes 7 de octubre, cuando un efectivo que se encontraba en su franco de servicio divisó en la zona del balneario del río Santa Lucía a un hombre que cayó a las aguas del mismo.

Es por ello que el Sargento Ayudante de Policía, Sergio Esquivel, reaccionó de forma rápida y con ayuda de una soga logró sujetar al hombre que era arrastrado por la correntada del río.

Esquivel salvó la vida de un hombre de 56 años, quien fue asistido por el personal de la Comisaría Distrito Santa Lucía, quienes realizaron las diligencias del caso en el lugar y trasladar al rescatado al hospital para su revisión médica.