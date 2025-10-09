Hallaron camioneta robada con cigarrillos ilegales valuados en $34 millones de pesos

La Policía de Corrientes informó este martes a la noche que halló en la localidad correntina de Garruchos una camioneta con gran cantidad de cigarrillos ilegales valuados en 34 millones de pesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:40 sobre la ruta provincial 94, a unos 300 metros del acceso sur a la localidad. Los agentes de tránsito observaron el vehículo abandonado y al inspeccionarlo hallaron en su interior numerosas cajas de cigarrillos sin respaldo aduanero.

Ante la situación, se desplegó un amplio rastrillaje para localizar al conductor o a los posibles acompañantes, pero el resultado fue negativo. Tras las comunicaciones pertinentes con las autoridades judiciales locales, se dispuso que la Prefectura Naval Argentina asuma la continuidad de las investigaciones.

Con permiso del juez interviniente, se revisó el interior del vehículo, confirmando la presencia de 1.977 “bretas” de cigarrillos, equivalentes a 19.770 paquetes de 20 unidades cada uno, cuyo valor estimado asciende a $ 34.005.760.

Tanto el rodado como la carga incautada fueron trasladados a la base de la Prefectura Naval para que se lleven adelante las diligencias judiciales correspondientes.

El caso quedó en manos del fuero competente para determinar responsabilidades penales vinculadas al robo del vehículo y al contrabando de mercadería.