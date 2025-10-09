Despidos en la Secretaría de Trabajo: denuncian cesantías de mujeres en Corrientes

El secretario gremial de ATE Corrientes, Gonzalo Rubiola, denunció este martes en diálogo con Hoja de Ruta el despido de trabajadoras de la Secretaría de Trabajo de la Nación en Corrientes. Se trata de dos mujeres jefas de hogar, una de ellas embarazada, cesanteadas “sin previo aviso y sin justificación”.

“Nos sorprende la falta de humanidad, la crueldad de este gobierno nacional que se traduce en sus funcionarios. Una de las compañeras es mamá soltera, la otra está gestando. Y ambas fueron despedidas por decisión directa de la directora regional, Laura Marcoré”, sostuvo Rubiola.

La dirigente apuntada, Laura Marcoré, es —además— pareja del diputado nacional Alejandro Almirón, referente de La Libertad Avanza en la provincia. Desde ATE aseguran que los despidos fueron “una decisión política e ideológica”, y no producto de cuestiones administrativas o presupuestarias.

“El Gobierno dice que el Estado no sirve, pero lo usan para acomodar a los suyos. Dejan en la calle a dos mujeres, mientras se denuncian sobreprecios y coimas en el PAMI. Es perverso y machista”, agregó Rubiola.

Ante esta situación, ATE Corrientes resolvió declararse en estado de alerta, movilización y asamblea permanente en la sede de la Secretaría de Trabajo (Bolívar y España). Además, el gremio no descarta una olla popular y movilización para este jueves 9 de octubre, si no se concreta la reincorporación de las trabajadoras despedidas.

“Esperamos que la directora recapacite. Si fue un error, que lo corrija. Pero no vamos a permitir que se vulneren los derechos laborales, mucho menos de una mujer embarazada”, remarcó el dirigente.

El gremio también anunció que este sábado, durante la visita del presidente Javier Milei a Corrientes, ATE se movilizará para hacerle llegar los reclamos “en defensa del trabajo y los derechos de los estatales”.

“Vamos a ir a saludarlo. No nos escondemos. Queremos que escuche lo que pasa en su gobierno. Que mire a la cara a las familias que deja sin sustento”, advirtió Rubiola.

Finalmente, el dirigente cerró la entrevista con un mensaje solidario: “Queremos enviar un abrazo a la familia de Judith Casco, una gran militante de derechos humanos que falleció recientemente. Nuestro reconocimiento a su vida de lucha.”

