Condenaron a 3 años y 4 meses de prisión a un hombre por intento de robo con arma blanca

El Tribunal de Juicio de Mercedes condenó este martes a 3 años y 4 meses de prisión efectiva para un acusado de tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.

La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal de Investigación de Curuzú Cuatiá, representada por la doctora Clara Belén Arrúa, quien sostuvo la acusación con base en el testimonio de la víctima y las cámaras de seguridad que registraron la huida del imputado tras el intento de robo.

Durante el juicio, la defensa oficial, a cargo de la doctora Julieta Lacroze, argumentó falta de pruebas, al señalar que no se halló el arma blanca presuntamente utilizada. No obstante, el juez Troncoso valoró el relato de la víctima por su coherencia y firmeza, así como las grabaciones que ubicaron al acusado en el lugar y momento del hecho.

Tras evaluar los alegatos, el tribunal optó por una pena de cumplimiento efectivo, aunque se alejó del pedido de la fiscalía, que solicitaba 4 años de prisión, al considerar que no hubo violencia física ni daño material. El juez argumentó que la pena impuesta representa un equilibrio entre la gravedad del delito y las circunstancias particulares del caso.

Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer dentro del plazo de cinco días, tal como establece el Código Procesal Penal.

El hecho

El incidente ocurrió el 22 de mayo de 2024, en un comercio céntrico de Curuzú Cuatiá. El acusado ingresó simulando interés por una prenda, pero minutos después intentó intimidar a la propietaria mientras llevaba un elemento punzante en la cintura.

Al notar la presencia de cámaras de seguridad y ante el aviso de la comerciante sobre un posible llamado a la Policía, el sospechoso huyó encapuchado del lugar. La víctima logró pedir auxilio en la vía pública, y el intento de robo no se concretó.