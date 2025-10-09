Nico Vázquez y Dai Fernández, cada vez más cerca de blanquear su relación

Fuertes versiones sobre el vínculo entre Nico Vázquez y Dai Fernández indican que los actores estarían próximos a confirmar su relación. Ambos comparten escenario en la obra Rocky, y según trascendió, ya habrían oficializado su romance en su entorno más cercano.

Durante la emisión de este miércoles de Intrusos (América TV), Paula Varela sorprendió al revelar que los protagonistas estarían listos para blanquear su historia de amor. Los rumores sobre una relación entre ellos habrían cobrado fuerza en las últimas semanas.

“La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen: ‘se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance’. Me cuentan que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, y que ya toda su gente íntima lo sabe”, contó la periodista.

Varela añadió que la actriz ya habría comentado la noticia entre sus allegados. “Ella ya lo habló con gente cercana, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo sabe. Y en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto. Lo que me confirman también es que él se enamoró después de separarse de Gimena Accardi”, agregó.

La panelista recordó que las versiones sobre una posible relación datan de hace tiempo, coincidiendo con la separación del actor. “Cuando contamos acá la separación ya se hablaba de Dai, lo veíamos venir. Ahora me dicen que, si bien tenían mucho feeling y estaban muy juntos, la relación y el blanqueo fue después de las rupturas”, señaló.

En tanto, Marcela Tauro sumó un dato que generó sorpresa: “Viviana Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose”.

FUENTE: minutouno.com