Icardi mostró el interior del exclusivo avión privado en el que viajó junto a la China

Mauro Icardi volvió a acaparar la atención en redes sociales al compartir imágenes del interior del avión privado que utilizó junto a La China Suárez en su traslado desde España hacia Turquía. Tras unos días de escapada romántica en Madrid, el delantero del Galatasaray mostró detalles del jet que los llevó de regreso a Estambul, destacando el lujo y la comodidad de la aeronave.

Las fotos permiten apreciar la imponente nave desde la pista: un jet ejecutivo con diseño aerodinámico, escalera desplegable y detalles en azul y rojo sobre el fuselaje blanco. Este tipo de avión pertenece a la categoría de alta gama, similar a modelos como el Bombardier Global 6000, reconocido por su autonomía en vuelos largos y su interior diseñado para el máximo confort.

En el interior, las imágenes muestran un espacio amplio y elegante. Los asientos están tapizados en cuero blanco con costuras en rombo, distribuidos en pares enfrentados para facilitar la interacción durante el viaje. Cada butaca cuenta con reposabrazos, cinturones integrados y la posibilidad de reclinarse hasta convertirse en cama, ideal para trayectos prolongados. Sobre las mesas laterales se observan pantallas individuales, botellas de agua y bolsos de lujo, reforzando la estética premium del ambiente.

El diseño combina tonos claros con detalles en madera oscura, aportando calidez y sofisticación. La iluminación es suave y natural gracias a los ventanales, que permiten disfrutar de la vista durante el vuelo. Al fondo, se aprecia una puerta que conduce a un sector privado, posiblemente equipado con baño y área de descanso adicional.

Icardi acompañó las historias con la frase “Back home”, dejando en claro que su destino final era Estambul, donde continúa su compromiso con el Galatasaray. No obstante, el viaje generó reacciones mixtas: mientras algunos seguidores celebraron la escapada romántica y el despliegue de lujo, otros criticaron que se produjera en medio de la temporada, cuestionando la dedicación del jugador al club turco.

También subió una publicación y escribió: “Te elijo con la tranquilidad de que también te elegiría mañana”, a modo de demostrarle a todos que el amor que ellos sienten es para siempre.

