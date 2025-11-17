Pity Álvarez anunció finalmente dónde y cuándo volverá a los escenarios

Cristian “Pity” Álvarez reapareció en Instagram para despejar todas las dudas: su vuelta a los escenarios sigue en pie, pero con un cambio decisivo. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados anunció que el show que había programado para el 5 de diciembre en el estadio de Vélez finalmente no se realizará en Buenos Aires y que la presentación se trasladará al Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el próximo 20 de diciembre.

El anuncio llega después de semanas de rumores y de intentos frustrados por confirmar sede, algo que él mismo explicó al detallar que atravesó diferentes obstáculos para concretar su regreso. “Había anunciado que íbamos a tocar el 5 y el 6 en Vélez. Hubo unos problemitas que ya pasaron. Después se barajó el estadio Único, tampoco se pudo. Hay una persona que puso muchos huevos ahí para que lo hagamos pero tampoco se pudo hacer nada”, comentó Pity en el video que difundió entre sus seguidores.

Su aparición volvió a generar expectativa entre los fanáticos, que desde hace meses siguen de cerca cada movimiento relacionado con su vuelta. La decisión de mudar el show se dio -según él mismo explicó- cuando la producción se quedó casi sin alternativas en el área metropolitana.

“Y cuando ya estábamos casi sin recursos, dije: ‘si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, por qué no lo hacemos en la mitad del país?’ Y se me ocurrió hacerlo en Córdoba”, agregó, dejando claro que la intención de reencontrarse con su público es más fuerte que las dificultades organizativas.

En el mismo mensaje, el músico aprovechó para advertir sobre la venta ilegal de entradas vinculada a la fecha original en Vélez. “Un par de pillos” -así los calificó- comenzaron a ofrecer tickets que no correspondían a ningún show confirmado. “Traten de no caer en la trampa”, alertó. Además, informó que en los próximos días se dará a conocer la ticketera oficial para adquirir las entradas válidas para el espectáculo en Córdoba.

El anuncio marca un nuevo capítulo en el largo camino hacia su regreso formal a los escenarios, un evento que sus seguidores esperan desde hace años. Pity no dio más detalles sobre la banda que lo acompañará, la puesta en escena o la duración del show, pero adelantó que próximamente se informará todo de manera oficial.

Por ahora, la certeza es una sola: su vuelta ya tiene fecha, lugar y una ciudad que se prepara para recibirlo. La expectativa se mantiene intacta, alimentada tanto por el carácter histórico de su figura en el rock nacional como por las idas y vueltas que rodearon esta reaparición.

