María Becerra presentó su disco Quimera con un show en movimiento por Buenos Aires

María Becerra sorprendió este martes con una puesta poco habitual para presentar su nuevo disco Quimera. La artista lanzó el álbum la noche del 20 de noviembre con un show itinerante realizado sobre el techo de un micro descapotable que recorrió distintos puntos de Buenos Aires.

El espectáculo comenzó a las 20 en el Obelisco y continuó por la Facultad de Derecho, el Planetario y el Parque de Innovación, en Núñez, cerca del estadio de River Plate. Desde allí, la cantante saludó a los seguidores que se acercaron al paso del vehículo y a quienes siguieron la transmisión por redes sociales.

“Vamos a estar dando un show en vivo arriba del bondi, paseando por toda la ciudad”, expresó Becerra en una historia de Instagram en la que mostró el bus temático del lanzamiento.

Durante el recorrido interpretó canciones de Quimera, como “Infinitos como el mar” y “Cuando me enamoro”, tema que comparte con Tini Stoessel. Al finalizar, ofreció un pequeño recital para un grupo reducido de fans, marcando el cierre de una presentación pensada para generar cercanía y participación.

El álbum, disponible desde el 20 de noviembre, se organiza en torno a cuatro alter egos —Maite, Jojo, Shanina y Gladys— que representan diferentes facetas artísticas y emocionales. En sus 12 canciones aborda géneros como pop, urbano, R&B, salsa, dembow y sonidos experimentales. También cuenta con colaboraciones de Karina La Princesita, J Rei, Paulo Londra y Taichu.

Según explicó la artista, Quimera nació de un proceso creativo intenso y de una búsqueda personal que la llevó a renovar su forma de componer y a construir un nuevo universo visual y sonoro.

De cara a sus dos conciertos del 12 y 13 de diciembre en River, Becerra continúa ampliando su propuesta y fortaleciendo el vínculo con su público, en una etapa de crecimiento que combina innovación y cercanía.

Infobae