María Becerra habló sobre la maternidad tras el lanzamiento de su disco Quimera

El lanzamiento de Quimera, el nuevo disco de María Becerra, volvió a colocar a la cantante en el centro de la escena. En medio de la promoción del álbum, la artista habló sobre la maternidad, tema que se transformó en una de las claves de la conversación con el periodista dominicano Tony Dandrades.

Consultada sobre si aún sueña con ser madre, la intérprete confirmó que el anhelo sigue presente, aunque con otra perspectiva luego de haber atravesado dos embarazos ectópicos. “Sigue siendo un anhelo, pero ahora hay una ansiedad apagada”, explicó, al recordar el proceso que enfrentó junto a su pareja, el músico J Rei.

Becerra señaló que parte de ese deseo estaba vinculado a su idea de ser madre joven, influenciada por la experiencia de sus propios padres. “Siempre quise ser mamá joven porque mis padres me tuvieron de grandes. Pero me di cuenta de que en tres, cuatro o cinco años voy a seguir siendo joven, y si ahora mi cuerpo me está queriendo decir algo, tengo que escucharlo”, afirmó.

La cantante contó además que realizó estudios y tratamientos con especialistas en fertilidad, aunque por el momento no lograron determinar el origen del problema. En ese sentido, sostuvo que también recurre a su fe para atravesar la situación: “Creo mucho en Dios y creo que me está diciendo que ahora no tiene que ser”.

Finalmente, dejó una reflexión sobre el cuidado personal: “Mi vida vale mucho como para desviverme por tener un bebé. Soy joven y tengo un montón de cosas por vivir”.

