La sorprendente cifra que habría pedido Wanda Nara para hacer una entrevista en Chile

La figura de Wanda Nara volvió a instalarse en la agenda del espectáculo luego de que en televisión se deslizara que habría solicitado una cifra millonaria para brindar una entrevista en Chile. El comentario surgió en LAM, cuando Ángel de Brito lanzó, entre risas, que cualquier productor que quisiera sumarla a su programa debería desembolsar 25 mil dólares, una suma que generó sorpresa inmediata entre los presentes y en las redes sociales.

Aunque la frase se dijo en tono humorístico, alimentó una discusión que terminó ocupando gran parte del ciclo. Pilar Smith, recientemente incorporada al panel, intervino de manera contundente asegurando que conoce a la conductora de MasterChef Celebrity y que “Wanda no cobra las entrevistas”.

Sin embargo, la conversación tomó un giro más serio cuando el programa presentó un informe donde se recuperó el testimonio de la periodista chilena Cecilia Gutiérrez, quien meses atrás aseguró haber recibido una propuesta que incluía un monto en dólares para entrevistar a la empresaria.

Según relató Gutiérrez, la oferta surgió en un contexto de fuerte exposición mediática, cuando el abogado Nicolás Payarola también era noticia. La comunicadora contó que un contacto le sugirió la posibilidad de tener a Wanda en su ciclo y le pasó los teléfonos del letrado y de la manager de la modelo. Fue entonces cuando, según su testimonio, la representante le habría detallado el monto solicitado para concretar la nota.

La cifra que mencionó -25 mil dólares- era, según ella, completamente inédita para el mercado televisivo chileno. Gutiérrez sostuvo que, incluso en momentos de alta relevancia mediática, las figuras mejor pagas en Chile raramente superan los 5 mil dólares por una entrevista, lo que convierte la supuesta cifra asociada a Wanda en algo desproporcionado para los estándares del país.

Estas declaraciones reavivaron el debate sobre cuánto pueden llegar a valer las apariciones de figuras internacionales, especialmente cuando se trata de celebridades argentinas con fuerte presencia en redes. Mientras desde el entorno de Wanda suelen restarle importancia a estas versiones y aseguran que ella no pone precio a sus declaraciones, las distintas miradas quedaron expuestas una vez más.

Entre bromas televisivas, testimonios cruzados y especulaciones, la polémica volvió a situar a la rubia, siempre controversial a su manera, en el centro de la escena mediática, un lugar del que rara vez se corre y que, para bien o para mal, continúa alimentando el interés del público.

