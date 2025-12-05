Baby Etchecopar generó revuelo al lanzar críticas hacia los streamers

En medio del creciente protagonismo que tomó el mundo del streaming durante este año ,y las controversias que lo rodearon, Baby Etchecopar volvió a posicionarse en el centro del debate al dedicar parte de su emisión de "Basta Baby" y cuestionó de manera contundente a los conductores de estos espacios digitales.

El fuerte comentario de Baby Etchecopar hacia los streamers



“Qué país en joda este, quiero referirme a lo que pasa con el streaming, pero no quiero que se ofendan mis héroes del streaming”, abrió, filoso, el conductor antes de profundizar en su postura. Luego añadió: “Estaba viendo lo de los Personajes del Año y hay gente que yo ni la conozco al lado de gente con Guillermo Francella, gente importante”.

En su análisis, Etchecopar afirmó: “Vengo a discutir el daño grande que les hacen los programas de streaming a los medios, hay una carrera que se llama ciencias de la comunicación, pero los chicos creen que el título los habilita a todo y no los habilita a nada”, y más adelante advirtió: “Es un llamado de atención: estamos carentes de cultura general y realmente me dan vergüenza ajena, como a ellos les dará vergüenza escucharme a mí”.

Hacia el cierre de su editorial, redobló sus críticas: “Hay una generación que cree que la vida empieza cuando ellos nacen. Cuando salen de los streaming y vienen acá o a la radio están tres días y los tenés que rajar porque no solo que no saben, sino que también no quieren aprender porque tienen una soberbia superlativa”, concluyó. Y remató: “Si queremos un país mejor tenemos que saber lo que va a ser mañana y lo que viene es muy berreta”.

Las declaraciones de Baby Etchecopar sobre su vínculo con sus hijos



Más tarde, en diálogo con una cronista de Infama, el comunicador se refirió a su vida familiar y a los conflictos que atraviesa puertas adentro. “Amo a mis hijos, tengo seis, tres de mi mujer y tres míos. Son chicos maravillosos, pero también tienen sus problemas. El que no tiene un novio que no labura, tiene un padre que no aporta, entonces todos los que tenemos hijos, tenemos quilombos”, comentó.

Profundizando sobre el tema, reconoció que los considera “vivos” y que, en ocasiones, “se aprovechan”: “Son muy vivos, mis hijos son muy vivos y se aprovechan. Hay que tener hijos para saber que a veces se aprovechan”.

Finalmente, Etchecopar mencionó que con uno de ellos mantiene un quiebre total en el vínculo y detalló los motivos de esa distancia: “Los tres míos son divinos, tienen muy buena madera, son excelentes. Con uno no me hablo hasta que no...porque ellos creen que vos tenés que comprarle todo, la casa, el auto, las vacaciones”.

minutouno.com