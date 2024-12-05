¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Donald Trump Argentinos calor en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 5 de diciembre

Por El Litoral

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 07:08

Corrientes: choferes de colectivos recibieron el pago de sueldos y no habrá paro

Juan Pablo Valdés presentará a su gabinete el 11 de diciembre y estira la definición del bono navideño

Arsénico en agua: la Unne pide monitoreo periódico en Corrientes y aclara que el informe del ITBA es de 2011

Inicia el pago a autoridades de mesa en Corrientes por las elecciones 2025: fecha y cronograma completo

El puerto de Corrientes marca un récord y supera los 580 contenedores mensuales

"Está correctamente condenado", dijo el padre de David Medina

Corrientes: la Policía Federal extraditó a un ciudadano uruguayo a Brasil

Valdés inaugurará comisaría, entregará viviendas y habilitará obras en Paso de la Patria, San Luis y Capital

Tras siete años, se suspendió el servicio de autobús entre Santo Tomé y San Borja

Atraparon a un hombre con pedido de captura por delitos sexuales en Corrientes
 

