Se sortean los grupos para el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. El sorteo de este viernes que dará inicio a las 14 y el calendario que se publicará un día después marcarán el inicio oficial de la cuenta regresiva para la competencia que recibirán Canadá, Estados Unidos y México el próximo año.

Las 42 selecciones ya clasificadas y los seis cupos que se completarán con los repechajes (intercontinental y de la UEFA) que se jugarán en marzo ya fueron distribuidos en cuatro bombos de 12 combinados nacionales cada uno.

En el Bombo 1 estarán los tres anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, acompañados por los nueve seleccionados mejor ubicados en el ranking FIFA de noviembre. Esos 12 equipos serán los cabezas de serie y con ellos comenzará el sorteo.

Primero saldrán las tres bolillas de los organizadores, que ya saben a qué zona irán (México al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D), y luego la de los otros nueve, con una particularidad: España y Argentina, las dos mejores selecciones del mundo según la clasificación, quedarán sí o sí en lados opuestos del cuadro, ya que la intención de la FIFA es que, si ambas selecciones terminan como líderes, solo puedan enfrentarse en una final.

Lo mismo sucederá con Francia e Inglaterra, que ocupan el 3° y el 4° lugar del escalafón mundial.

Conocidos los cabezas de serie, se pasará a sortear el Bombo 2, donde están las 12 selecciones clasificadas que siguen en el ranking FIFA. La casa madre del fútbol estableció, como es habitual, que no puede haber dos países de la misma confederación en la misma zona, excepto, claro, de la UEFA, ya que habrá 16 europeos en la competencia. Eso sí, todos los grupos tendrán un combinado nacional del “viejo continente”, y en ningún caso más de dos.

El mismo proceso seguirá al Bombo 3 y el Bombo 4, donde estarán las seis selecciones clasificadas peor ubicadas en el ranking y los seis cupos sin dueño del repechaje, de los cuales cuatro serán sí o sí europeos.

Así quedaron los bombos:

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA (4 plazas), Repechaje internacional 2).