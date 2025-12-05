Detuvieron a la hija del líder de Los Chaques por el crimen de un excombatiente

Daiana Micaela Vargas, conocida como la "Cachorra", fue detenida en las últimas horas en Lanús. La joven es hija del cantante Gerardo Vargas, líder del grupo chaqueño Los Chaques.

Según informaron fuentes policiales, Vargas caminaba junto a su actual pareja cuando fue sorprendida por efectivos bonaerenses. Llevaba 546 días prófuga.

Los hechos

Vargas está acusada de haber participado junto a su entonces novio, Leonardo Díaz, en el homicidio de José Silva. La víctima era un hombre de 61 años, excombatiente de Malvinas, que fue encontrado muerto con siete puñaladas en el cuello en su departamento del barrio San Cristobal, en la Ciudad de Buenos Aires.

El caso ocurrió tras un encuentro entre Silva y la joven, quien —según la investigación— lo sedujo y liberó el departamento para facilitar el robo. Tras el hecho, la pareja se llevó el celular, la billetera y unos 165 mil pesos de la víctima.

Díaz había ya había sido detenido en Resistencia. En ese momento, se creía que Vargas también seguía en Chaco, pero logró evadir a las autoridades hasta su arresto en el conurbano bonaerense.

Las pruebas acumuladas por los investigadores incluyen análisis de antenas telefónicas que ubicaron los teléfonos de Vargas, de Díaz y del propio Silva en el mismo lugar el día del crimen. Además, testigos aportaron detalles clave sobre la relación desigual entre la víctima y la joven, a quien Silva llamaba “la cachorra”.

En la escena del homicidio se halló un cuchillo de mango negro de 34 centímetros con rastros de sangre. El juez Martín Yadarola ya procesó a Díaz con prisión preventiva por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y para facilitar otro delito.

Con la detención de Vargas, la Justicia avanzará ahora en su indagatoria para determinar el rol que tuvo en el violento asesinato ocurrido en 2024.