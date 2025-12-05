¡Momento incómodo! Sabrina Rojas cuestionó el maquillaje de Pampita al aire

La última emisión de Pasó por América dejó una perlita inesperada cuando Sabrina Rojas, sin advertir que estaba al aire, lanzó un comentario sobre el maquillaje que Pampita lució en la gala de los Personajes del Año de Revista Gente. Lo que parecía un momento más del programa terminó convirtiéndose en un blooper que sorprendió a todos en el estudio.

¿Qué dijo Sabrina Rojas sobre Pampita en Pasó por América?

El episodio ocurrió mientras el equipo observaba la entrevista que Ángel de Brito le realizó a la reconocida modelo. En ese fragmento, Pampita detallaba: “Todo me lo enviaron desde Nueva York, de Carolina Herrera: las sandalias, el vestido, el clutch, la pulsera, los aritos… ¡Y también me mandaron el makeup y el perfume! Soy como una Cenicienta moderna. Es muy lindo el vestido, estilo años 50”.

Fue en ese contexto cuando Sabrina Rojas compartió su impresión estética sin saber que su micrófono seguía encendido: “Está hermosa, pero está como pálida de cara. Como que Carolina Herrera no le pegó con el número de base”. Al notar que sus palabras habían salido en vivo, reaccionó entre risas y sorpresa: “Ay, ¿estoy abierta?”.

Para descomprimir el momento, la conductora sumó una aclaración final: “Menos mal que dije una boludez. Es algo que se puede decir al aire, como que no le pegó. Es hermosa siempre, pero está medio vampira”.



La picante frase de Pampita que volvió a encender la polémica: "No, China no"



Durante varios meses, Pampita se encargó de decir en los medios de comunicación que su vínculo con la China Suárez había mejorado y que lograron dejar atrás todos los malos entendidos. De hecho, hasta posaron juntas en un evento.

Sin embargo, tiempo atrás, Eugenia apuntó contra Benjamín Vicuña y Carolina salió a defender al papá de sus hijos, lo que hizo que la tensión vuelva a aparecer en escena. Desde ese momento, quedó claro que los problemas no estaban tan superados como hacían creer y ahora la modelo tuvo una inesperada reacción cuando le hicieron un chiste relacionado a la novia de Mauro Icardi.

Todo se dio en el marco de una nueva campaña publicitaria, que protagonizaron Pampita y Sergio Goycochea. La modelo y conductora grabó una pieza para DirecTV junto al exjugador y, aunque el eje del anuncio apuntó al Mundial y a un juego promocional, una frase suya disparó la polémica.

Ambos tenían que presentar “El grupo de la suerte”, una propuesta en la que los participantes deben elegir los países que integran el campeonato mundial y ubicarlos en los distintos grupos del sorteo.

En un determinado momento, Carolina comentó que en la lista del juego “solo están los países que participan del mundial”. Frente a esa aclaración, Goycochea quiso saber si India y Pakistán formaban parte de la nómina.

La modelo respondió que esos países no. Luego él lanzó, casi como un remate: “Y la China”. Fue ahí cuando Pampita, sin perder la sonrisa, disparó: “No, China, no”.

En cuestión de minutos, el clip se viralizó en las redes sociales y los usuarios no tardaron en comenzar a dejar picantes comentarios sobre la no relación que están manteniendo Eugenia y Carolina, sumado a todas las frases filosas que viene dejando la modelo en sus entrevistas a los medios de comunicación.

