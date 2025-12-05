Flor Peña aclaró el episodio de las figuras que habrían "coqueteado" con Nico Occhiato

Tras aparecer en la tradicional gala de los Personajes del Año de la revista Gente, Flor Jazmín Peña terminó involucrada en un ida y vuelta mediático que surgió cuando Yanina Latorre difundió el clip donde ella, entre humor y cierta incomodidad, comentaba la actitud insinuante de una famosa hacia Nicolás Occhiato.

Ese comentario, que en su entorno entendían como una humorada privada, terminó amplificado al día siguiente, cuando Mariana Brey deslizó que la señalada sería Julieta Poggio, algo que la propia Poggio desmintió en minutos. A partir de allí empezaron a circular también los nombres de Laurita Fernández y de Wanda Nara.

Frente a la escalada, Flor decidió aclarar las cosas en una entrevista con Desayuno Americano, remarcando que jamás mencionó a ninguna de las artistas que después fueron señaladas ni pretendió generar un conflicto donde, según ella, no había nada. “Solo hice un chiste en la historia de Yanina, en un contexto diferente y cagándome de la risa con todos. Sin nombrar a nadie, sin acusar a nadie”, sostuvo Flor, intentando bajar la espuma.

La bailarina también se refirió a las celebridades que quedaron accidentalmente en el centro de la escena: “Hoy (3 de diciembre) me levanté y vi que Juli Poggi había llorado. Entonces lo primero que hice fue escribirle para decirle que nada tenía que ver. Aparte, nosotras tenemos la mejor onda”, relató, intentando despejar cualquier malentendido.

Sobre las otras mujeres mencionadas, fue igualmente contundente: “Con Wanda no nos conocemos y no me la crucé. Ella estaba más adelante”. Y respecto a Laurita, añadió: “Con Laurita, lo mismo, casi ni la crucé. Nos saludamos, la mejor… Vino a Luzu la semana pasada”.

Con tono más calmo, Flor cerró su explicación marcando distancia de todo el ruido: “Repito, trato de no mirar porque siento que se dicen una cantidad de cosas tremendas para algo que en realidad no dije. No hay tal drama ni tal quilombo”.

minutouno.com