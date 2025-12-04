Pronostican máximas de 36°C, lluvias y luego un leve alivio en Corrientes

Con la anticipación del verano, esta semana se vivieron días calurosos en Corrientes. Las temperaturas podrían llegar incluso más altas para este fin de semana, con máximas de 36°C para este domingo. El cambio llegaría un día después, acompañada de lluvias y un descenso que dejará máximas de 26°C.

Fin de semana con calor

Las jornadas de calor continuarán para este viernes con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 33°C. Con cielos parcialmente nublados y vientos por el sector este. Para el sábado se pronostican altas de 35°C y mínimas de 22°C, con el desarrollo de vientos por noreste.

Mientras que para el domingo se espera 36°C y 24°C, con la llegada de tormentas por la noche que traerán un cambio de dirección de los vientos por el sector sureste. Lo que dejará temperaturas templadas para el lunes de 23°C a 26°C con el desarrollo de precipitaciones a lo largo de la jornada y vientos por el sur.

Las temperaturas seguirán en aumento a partir del martes próximo.