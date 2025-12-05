Borrador de la reforma laboral: cuáles son los cambios que busca implementar el Gobierno

Comenzó a circular un nuevo borrador de la reforma laboral, propuesta que el Gobierno busca tratar en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso.

El documento incluye modificaciones en el régimen de vacaciones, las jornadas laborales, las modalidades de contratación y el sistema de indemnización por despido.

Redefinición del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo

El texto plantea una actualización sobre qué actividades quedan fuera de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Entre ellas se menciona a empleados públicos —salvo inclusión expresa—, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios —con aplicación supletoria—, contrataciones civiles y comerciales, trabajadores independientes con colaboradores e independientes de plataformas.

Cambios en el régimen de vacaciones

La propuesta mantiene el derecho a un período anual de vacaciones pagas, pero habilita que empleador y trabajador acuerden individual o colectivamente una extensión del descanso.

El proyecto conserva el período legal entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de excepción por parte de la autoridad administrativa. También permite el fraccionamiento en lapsos de al menos siete días y garantiza que cada trabajador acceda a vacaciones de verano al menos una vez cada tres años.

Jornadas de trabajo y banco de horas

El borrador incorpora la figura del banco de horas, que permitirá compensar mayor carga horaria de un día con una menor en otro, siempre dentro de los límites legales. También habilita acuerdos escritos para horas extras voluntarias y otros sistemas de organización interna.

Indemnizaciones y despidos

En materia de indemnizaciones, el proyecto prevé que el esquema tradicional pueda ser reemplazado por un fondo de cese laboral, con opción a que cada empleador constituya su propia reserva para financiar despidos.

Para el cálculo indemnizatorio se tomarán en cuenta el salario básico, sumas habituales y componentes remunerativos ordinarios, mientras que quedarán excluidos pagos extraordinarios o transitorios.

Los despidos con causa deberán ser notificados de forma electrónica, y se garantiza el derecho del trabajador a la defensa administrativa y judicial.

Beneficios y adicionales no remunerativos

El documento enumera beneficios sociales no remunerativos —como comedores, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación y sepelio— y habilita que, mediante negociación colectiva o decisión empresarial, se incorporen componentes retributivos variables o fijos vinculados al mérito o a la organización interna.

Registración laboral y contratos

El proyecto propone centralizar la registración laboral en ARCA, que será de validez plena, e impide que otros organismos sumen requisitos adicionales.

Además, introduce cambios en modalidades contractuales, con flexibilización del trabajo a tiempo parcial —que podrá incluir horas suplementarias voluntarias— y del régimen eventual. Los convenios colectivos podrán fijar porcentajes máximos para estas modalidades.

Enfermedades y accidentes

Finalmente, la iniciativa contempla la validez legal de certificados médicos digitales, crea un mecanismo de junta médica y regula la reinstalación o extinción del vínculo laboral con indemnizaciones diferenciadas en casos de enfermedades inculpables.

El Gobierno prevé impulsar el tratamiento del proyecto en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, mientras distintos sectores analizan el alcance de los cambios propuestos.

Con información de TN.