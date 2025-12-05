Corrientes: comenzó el juicio por el doble homicidio en el barrio Santa Teresita

El juicio por el doble homicidio en el barrio Santa Teresita comenzó este viernes a las 8 en Corrientes capital. Cuatro integrantes de una misma familia enfrentan cargos por las muertes de Lucas Romero y Nahuel Rodríguez, ocurridas en 2024.

Los acusados son Alejandro Honorio Alarcón, Jonathan Alejandro Alarcón, Verónica Elizabeth González y Matías Ramón Ezequiel Alarcón. La defensa está a cargo de los abogados Gustavo Briend y Ramón de Jesús Vera.

Juicio

El debate está a cargo del Tribunal integrado por Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortiz y María Mercedes Leconte.

Debido a que uno de los acusados era menor al momento del hecho, también interviene Carolina Luisa Macarrein, jueza de Familia, Niñez y Adolescencia.

La Fiscalía, representada por Sonia Miriam Meza, acusó a los imputados por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en relación a Romero, y en concurso real con homicidio simple por la muerte de Rodríguez.

También los responsabiliza por lesiones leves contra Federico Alberto González y Víctor Daniel Romero.

De manera alternativa, el Ministerio Público planteó una calificación de homicidio simple en dos hechos, además de las lesiones leves..

Cronograma

El cronograma del juicio prevé audiencias durante todo diciembre, con sesiones matutinas y vespertinas entre el 5 y el 22.

Debido a la capacidad limitada de la sala, se restringió la entrada al público y se habilitó una transmisión para seguir el debate.

El tribunal escuchará testigos y analizará pruebas a lo largo del mes antes de avanzar hacia los alegatos finales y el veredicto.