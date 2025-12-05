Lionel Scaloni sobre el Mundial: "Me preocupa que los jugadores lleguen bien fisicamente”

En la previa del sorteo del Mundial 2026, Lionel Scaloni arribó este jueves a Washington y aseguró que su mayor preocupación pasa por el estado físico de los jugadores de la Selección Argentina. El entrenador llegó a Estados Unidos para participar del evento que definirá el camino de la Albiceleste en la próxima Copa del Mundo.

“Estamos bien. Lo único que me preocupa es que los chicos lleguen bien”, expresó el técnico ante la prensa argentina. Comparó este sorteo con el de 2022 y sostuvo que esta vez se encuentra “más tranquilo”, aunque reconoció que después de conocer los rivales “se harán todas las cuentas”.

Scaloni se refirió además a la decisión de la Fifa de evitar cruces tempranos entre las selecciones mejor ubicadas en el ranking. Pese a esa posible ventaja, minimizó su impacto: “Hay muchos buenos, no solo los cuatro primeros. A partir de cuartos siempre habrá rivales fuertes”.

Consultado por Lionel Messi, quien podría disputar su sexto Mundial, el entrenador reiteró que la decisión final dependerá del capitán. “Lo decidirá él y acompañaremos la decisión que tome. Se ha ganado poder decidir”, afirmó.

Finalissima

El técnico también habló sobre la Finalissima ante España, un partido que aún no tiene fecha confirmada. “Se podría haber jugado antes. Ahora estamos a la espera y no hemos recibido noticias”, señaló.

Contó además que viajó con Luis de la Fuente, entrenador español, quien tampoco tiene precisiones sobre la organización del encuentro.

Con la mirada puesta en el sorteo y en la preparación del equipo, Scaloni insistió en que lo fundamental será llegar en óptimas condiciones físicas a la cita mundialista.