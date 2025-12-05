Corrientes: murió un pescador tras el ataque de un enjambre de abejas

Un pescador murió por un ataque de abejas este jueves por la tarde en un camping a la orilla del río Corrientes, en la localidad de Felipe Yofre. La víctima, un hombre de la ciudad de Mercedes, fue sorprendido por el enjambre alrededor de las 17.

Según informó la Policía, la víctima recibió numerosas picaduras que comprometieron rápidamente su estado de salud. Fue trasladado de urgencia al hospital de Chavarría, donde ingresó en grave estado y, pese a la atención médica, falleció poco después.

Tras los procedimientos policiales correspondientes, el cuerpo ya fue entregado a sus familiares.