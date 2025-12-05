¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Corrientes viuda negra enjambre de abejas
Corrientes viuda negra enjambre de abejas
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
TRAGEDIA EN EL INTERIOR

Corrientes: murió un pescador tras el ataque de un enjambre de abejas

El hombre era de Mercedes y falleció tras sufrir múltiples picaduras en un camping sobre el río Corrientes.

Por El Litoral

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 09:29

Un pescador murió por un ataque de abejas este jueves por la tarde en un camping a la orilla del río Corrientes, en la localidad de Felipe Yofre. La víctima, un hombre de la ciudad de Mercedes, fue sorprendido por el enjambre alrededor de las 17.

Según informó la Policía, la víctima recibió numerosas picaduras que comprometieron rápidamente su estado de salud. Fue trasladado de urgencia al hospital de Chavarría, donde ingresó en grave estado y, pese a la atención médica, falleció poco después.

Tras los procedimientos policiales correspondientes, el cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD