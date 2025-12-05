Gustavo Valdés inauguró asfalto e iluminación LED en Colonia Liebig

El gobernador Gustavo Valdés completó su agenda de inauguración de pavimento e iluminación LED este jueves en Colonia Liebig. Se habilitaron 6 kilómetros de calles asfaltadas y un nuevo sistema lumínico destinado a mejorar la seguridad y la eficiencia energética de la localidad.

Según informó la provincia, se completaron 6 kilómetros de pavimento asfáltico, junto con 26 cuadras de cordón cuneta y 24 cuadras de veredas. Los trabajos se realizaron principalmente en las calles Alem y Mariano Moreno.

Además, el mandatario dejó en funcionamiento 4.700 metros lineales de iluminación LED, con un punto central en el cruce de las calles Primeros Colonos y San Martín.

Durante el acto, Valdés señaló “en lo que es el casco histórico de Liebig ya no queda una sola cuadra que no esté asfaltada”. Además, destacó que, sumadas otras 12 cuadras ejecutadas en el barrio de viviendas, la localidad, “alcanza las 68 cuadras de asfalto”.

También remarcó la transformación del sistema de alumbrado público, tras modificar el esquema de recaudación que manejaba la DPEC para que esos fondos se traduzcan en infraestructura local.

La intendenta Lorena Kowacs valoró el avance urbano y aseguró que las tareas “mejoran la calidad de vida de los vecinos”. También subrayó que la ampliación de luminarias se realizó con mano de obra local y que el municipio está “muy cerca de completar la cobertura total de iluminación”.

Por otro lado, como parte de la jornada, se entregó un módulo móvil para la planta de faena de pacú, destinado a la cooperativa de piscicultores y agropecuarios del nordeste correntino, ubicada sobre la ruta 71.