Pedro Rosemblat y los rumores de crísis con Lali Espósito

Durante su programa en Carnaval Stream, Viviana Canosa volvió a instalar debate al poner en duda la situación sentimental entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, generando repercusión inmediata en redes y en otros ciclos televisivos.

La conductora comentó su impresión tras ver una nota reciente del comunicador: "Vi una entrevista que le hicieron a Pedro Rosemblat. No lo noté con la seguridad de siempre al hablar de Lali". En ese momento, el periodista Damián Rojo intervino desde la mesa y agregó: "Pedro no estuvo presenten en la presentación del documental de Lali".

Minutos después, la discusión se trasladó a X, donde Ángel de Brito posteó una imagen de Rosemblat efectivamente participando del evento, contradiciendo lo dicho por Rojo. Junto a la foto escribió: "Los rumores de Vivi fallando".

Desde SQP, Yanina Latorre también tomó partido y apuntó a Canosa con un comentario tajante: "Pedro estuvo presente. Dios. Otra que pega por ideología".

