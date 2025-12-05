Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana celebran 50 años de legado chamamecero

El próximo sábado 6 de diciembre se conmemoran los 50 años del paso a la eternidad de don Ernesto Montiel, una de las figuras correntinas más importantes del chamamé y Ernestito Montiel junto al Cuarteto Santa Ana invitan a celebrarlo desde las 21.30 hs en el Teatro Vera. Las entradas a la venta en weepas.ar y en boletería.

Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana inician una gira por todo el país, comenzando por el litoral argentino y arribando al Teatro Juan de Vera con un homenaje sentido y comprometido con el legado heredado de su abuelo. Este nuevo espectáculo contará con la participación de invitados muy especiales involucrados en la historia de don Ernesto, como así también con nuevos valores del género chamamecero, iniciativa que Ernestito Montiel tuvo siempre, buscando compartir el escenario con sus pares generacionales.

“Estamos muy contentos, ansiosos de que llegue el sábado para poder compartir en el Teatro Vera. Estos son cincuenta años del paso a la eternidad de Ernesto Montiel; los músicos siguen vivos y nosotros venimos a honrar ese legado”, expresó Ernestito Montiel en diálogo con Mucho Humo.

El músico adelantó que esta gira recorrerá más de veinte teatros en cinco provincias, y que el paso por Corrientes tiene una carga emocional especial:

“En el Vera hemos estado ocho o nueve veces, pero esta vez es distinto. Este teatro renovado es la catedral del chamamé, y para nosotros es muy importante poder estar en esta nueva etapa, realizando este homenaje”.

Estarán presentes Paquito Aranda, Oscar “Cacho” Espíndola, Coquimarola, Gabriel Cocomarola, Daniel Osuna, Luli Fernández, Jorge Suligoy, desde Uruguay el Got Talent Enzo Castro, Luis Moulin y Belén Belcastro, Gustavo Miqueri y Litoral Ballet.

Además el hall del Teatro Vera se convertirá en el museo “Ernesto Montiel” donde se expondrá parte del acervo y la colección artística de nuestro homenajeado. Fotos, recortes, vestuarios, elementos, discos, distinciones, entre tantos otros bienes personales que la familia decide compartir con este público en esta fecha tan especial.

Mirá la nota completa



