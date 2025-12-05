Condenaron en Corrientes a un gendarme por recibir una coima para dejar pasar contrabando

Un sargento de la Gendarmería Nacional terminó condenado por la Justicia Federal en Corrientes, tras ser hallado culpable de cobrar una coima para dejar pasar una carga con artículos de contrabando en una ruta del interior provincial, informaron este viernes fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó en las últimas horas a tres años de prisión en suspenso al gendarme Diego Armando Vargas, de 46 años de edad, por su rol en el paso de mercadería traída sin avales aduaneros desde Paraguay.

Asimismo, le impusieron una inhabilitación especial perpetua, a partir de la cual no podrá desempeñarse en ningún estamento del Estado.

Y, por un término de dos años, deberá cumplir con una serie de medidas de conducta, como comparecer ante el tribunal cada vez que lo requieran, entre otras.

El fallo se conoció este viernes, luego de que su defensa y la Fiscalía ante el Tribunal, a cargo de Carlos Schaefer, acordaran la realización de un juicio abreviado que estuvo a cargo del juez subrogante Eduardo Ariel Belforte.

En una ruta nacional

El hecho juzgado había ocurrido el 17 de abril de 2024 en un control ubicado sobre la Ruta Nacional 14 a la altura de la localidad correntina de Tapebicuá, según indica el fallo al que tuvo acceso El Litoral.

Vargas admitió haber recibido dádivas para dejar pasar una carga de artículos de contrabando provenientes de Paraguay, por lo que fue investigado por las figuras penales de cohecho pasivo y encubrimiento.