Un pueblo correntino prepara 1.500 kilos de asado y más de una tonelada de mbaipy

La localidad de Concepción del Yaguareté Corá ya se encuentra inmersa en los preparativos para celebrar sus fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción, que se llevarán adelante el próximo lunes 8 de diciembre. Como cada año, el almuerzo comunitario se convierte en el corazón de la jornada, reuniendo a miles de vecinos, peregrinos y devotos.

Este 2025, la magnitud del trabajo sorprende incluso a los organizadores. La comunidad prepara una tonelada y media de mbaipy y una cifra similar de asado a la estaca, que serán los platos centrales del encuentro. El operativo gastronómico es coordinado por el sacerdote Julio Vallejos, quien encabeza el grupo de trabajo parroquial.

El detalle sobre el menú

En diálogo con el sitio Infoconcepcion, el párroco detalló que este viernes se faenaron 12 animales vacunos, y se estima sumar otros 9 en los próximos días para completar la cantidad necesaria para el almuerzo tradicional. La carne será destinada al monumental asado comunitario, una de las marcas registradas de la festividad.

Además, desde la parroquia informaron que se prepararán 15 ollas de mbaipy, cada una de 100 kilos, lo que suma un total de 1.500 kilos de polenta al estilo correntino. A ello se agregan 400 kilos de chorizo, que acompañarán los platos principales y permitirán servir a la multitud que, como cada diciembre, se reúne para honrar a la patrona.

Trabajo articulado

El trabajo comenzó días atrás, con voluntarios de distintos barrios que colaboran en la limpieza, el corte de leña, el armado de estructuras y la preparación de los ingredientes. Las patronales en Concepción son consideradas una de las celebraciones religiosas más grandes del interior correntino. Cada año atraen a miles de fieles que llegan desde distintos puntos de la provincia y del país para participar de las misas, procesiones y actividades culturales.

Durante los últimos días, el movimiento en la parroquia y en el predio del almuerzo ha sido constante. La organización afina detalles no solo de la comida, sino también de la logística: distribución de mesas, armado de fogones, refrigeración, seguridad y recepción de los fieles.

El tradicional asado a la estaca es uno de los atractivos principales. Desde temprano, decenas de colaboradores se encargarán de encender los fuegos y acomodar los cortes, que requieren varias horas de cocción. El aroma suele impregnar todo el pueblo y anticipa el espíritu festivo que caracteriza cada 8 de diciembre.

Por su parte, el mbaipy —un plato profundamente arraigado en la gastronomía regional— se prepara en enormes ollas de hierro, removidas de manera constante para lograr la textura perfecta. Es una tarea que moviliza a cocineros experimentados y voluntarios que se turnan frente al calor intenso de los fogones.