Carmen Barbieri rompió el silencio: "Que aprenda lo que es el trabajo"

Carmen Barbieri quedó en el centro de la polémica después de entrevistar a Morena Rial en su programa y ofrecerle un lugar como panelista de Mañanísima, pero a las horas arrepentirse y bajarla. La mediática declaró haberse sentido usada y la conductora terminó por hacer su descargo respecto a la decisión que tomó.

Las críticas hacía Carmen por ofrecerle un lugar en su panel a Morena fueron muchas, y ese fue uno de los motivos por el que la exvedette se replanteó la decisión.

Carmen Barbieri rompió el silencio tras su decisión sobre Morena Rial: “Que aprenda lo que es el trabajo”

Carmen Barbieri tuvo una entrevista exclusiva, y la más buscada, con Morena Rial, después de que la hija del periodista estuviera detenida por más de una semana. Con la invitación para poder hablar de lo ocurrido, la mediática también tuvo una oferta laboral para formar parte del panel de Mañanísima, el ciclo televisivo de la conductora, pero la misma Carmen terminó por bajar la propuesta.

Frente a esto, con la crítica de varios colegas por cómo manejó la entrevista y el enojo de Morena al haber sido desplazada de un posible lugar, la madre de Fede Bal terminó por pronunciarse al respecto.

“Morena era la voz más buscada y la encontraron los productores que hicieron un gran trabajo”, inició comentando Carmen. “Morena no quería dar notas y no podía hablar porque los abogados no la dejan hablar de la causa. Fue difícil hacer un reportaje y que no pueda hablar”, agregó.

“Hubo críticas malas y muy buenas. La gente tiene derecho a opinar y estamos en libertad”, señaló sobre los comentarios respecto al trato que le dio a la instagramer y recientemente liberada de prisión.

“Yo toqué bien el tema. No la agredí ni la felicité por estar en la banda. Le pregunté si estaba arrepentida. No dormí anoche, vi 40 veces el programa a ver si hice un gesto de más o algo malo”, analizó respecto a su posición frente a Morena.

Además, añadió que “la propuesta de laburo fue para incentivarla y que aprenda lo que es el trabajo. Uno tiene que saber que trabajar es dignidad y te da alegría. Es importantísimo no depender de alguien que te de algo”.

También se pronunció respecto a la maternidad de la joven y sostuvo que ella “tiene dos chiquitos y quiere que se críen juntos”. Respecto a la falta de “límites” que algunos colegas le remarcaron o la búsqueda de apañamiento al comportamiento de la hija de Jorge Rial, señaló que “no soy la Justicia”.

“Lo que cometió Morena es para mandarla a un lugar donde se recupere, no íbamos a sentarla en el banquillo de los acusados y acribillarla”, lanzó y agregó que “el reportaje lo hice y hablamos todo lo que se podía hablar, pero yo no quiero que venga”, finalizó.

Carmen Barbieri explicó en su programa el porqué de la decisión de bajar la propuesta laboral a Morena Rial y terminó por quedar enfrentada con la mediática, pero al mismo tiempo aseguró que lo importante es que la hija del periodista se recupere para poder criar de la mejor manera a sus dos hijos, Francesco y Amadeo.

