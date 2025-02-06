La reacción de Brenda Gandini luego de que relacionaran a Gonzalo Heredia con la China

En medio del conflicto que se desató entre la China Suárez y Yanina Latorre el pasado lunes, quienes la terminaron recibiendo de arriba fueron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. La periodista confirmó en sus historias que el actor es otro más de la lista de la modelo, lo que llevó a una reacción inesperada de la actriz cuando hablaron de su matrimonio.

El pasado lunes se vivió un verdadero mediático entre Yanina Latorre y la China Suárez, pero en medio de toda la pelea, la periodista trajo un tema a colación que terminó salpicando a Brenda Gandini y a su esposo, Gonzalo Heredia. Esta situación habría llevado a la actriz a tener una reacción que nadie esperó.

La panelista la LAM revivió la polémica que se formó entre Eugenia y Heredia cuando estaban grabando Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), cuando el actor estaba con una crisis en su matrimonio. Muchos rumores vincularon que ambos actores habrían tenido un encuentro, lo que habría desatado los problemas con Gandini.

“Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal y Brenda Gandini. No sos empática con ninguna, no te importa nada de nadie”, fue el picante posteo que realizó la angelita. En la publicación, nombró a las distintas celebridades que tuvieron un abrupto fin o una gran crisis en su relación por culpa, según la periodista, de la ‘nipona’.

No obstante, Brenda no reaccionó de forma conflictiva, por el contrario publicó en sus redes sociales una foto con sus dos hijos, Eloy y Alfonsina, fruto de su relación con Heredia. Dando así por finalizado el tema, tratando de mantenerse fuera de la batalla mediática que trae consigo el Wanda Gate.

De cualquier modo, cuando estrenó ATAV por la pantalla del Trece, el actor se tomó su tiempo para aclárale a todos que nunca había pasado nada con Suárez mientras estaban grabando. En la misma línea explicó que sus problemas matrimoniales no tenían nada que ver con estos rumores.

Al final, el gran problema que se inició luego de que Yanina Latorre nombrase a Brenda Gandini en un descargó contra la China Suárez, finalizó con una inesperada reacción de la actriz. La esposa de Gonzalo Heredia decidió que lo mejor para ella y su familia era mantenerse lejos de todo esto.

FUENTE: caras.perfil.com