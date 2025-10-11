Correntino viajaba a Buenos Aires en un vehículo robado hace cuatro años

Un hombre de 40 años que viajaba desde Corrientes hacia Buenos Aires fue demorado tras ingresar a la provincia de Entre Ríos en un automóvil con pedido de secuestro fechado el 7 de octubre de 2021, por una denuncia de hurto radicada en Misiones.

En un control vial montado por la Policía entrerriana en el puesto denominado Paso Cerrito, interceptaron un Volkswagen Gol Trend que era conducido por una persona oriunda de Ituzaningó.

Los efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, solicitaron al chofer la documentación correspondiente al vehículo que conducía a fin de verificar su condición.

Entretanto, el número alfanumérico de la patente fue cotejado con el Registro de la Propiedad Automotor (Dnrpa) del Ministerio de Seguridad de la Nación, que arrojó resultados de alerta.

Saltó un pedido de secuestro vehicular vigente de hace cuatro años, solicitado por la Policía de Misiones, Seccional Octava de la Unidad Regional X, bajo la carátula de supuesto hurto.

En consecuencia los policías informaron la situación a la Unidad Fiscal de Chajarí, que dispuso el formal secuestro del automóvil y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.