Después de Wanda Nara: la China Suárez se sumó a una campaña de ayuda para Bahía Blanca

El temporal que hubo en Bahía Blanca causó destrozos y una gran conmoción por las consecuencias que eso trajo. A raíz de esta trágica situación, se comenzó una gran colecta para ayudar a los afectados y diferentes famosos se sumaron a la causa.

Una de las que colaboró con esta causa fue Wanda Nara, quien se sumó a la colecta que realizaron en River Plate para los damnificados.

Horas después, la China Suárez también aportó lo suyo. Desde Milán, a donde viajó para acompañar a Mauro Icardi en la audiencia por su divorcio, la actriz ompartió una campaña solidaria en sus redes.

"Bahía Blanca nos necesita. Te invitamos a colaborar con los siguientes productos: Agua mineral - Alimentos no perecederos -Ropa - Calzado - Pañales - Elementos de limpieza y desinfección - Frazadas. Los mismos serán recibidos hasta el día jueves 13 de marzo", dice el mensaje que subió la actriz.

La China también colgó un video de la Fundación Planeta Vivo, quienes trabajan para ayudar a los animales que sufrieron luego del temporal en Bahía Blanca.

FUENTE: minutouno.com