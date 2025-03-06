Revelaron detalles íntimos de la foto de Tini Stoessel junto a Rodrigo De Paul

Los rumores que sostienen que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían vuelto a darle una nueva oportunidad al amor son cada vez más fuertes. De hecho, hasta se habrían encontrado en el Fashion Week de París.

En las últimas horas, Juan Etchegoyen dio a conocer en su programa los detalles del detrás de escena que marcan que el futbolista y la cantante tendrían un nuevo affaire.

“Ustedes saben muy bien que los rumores de reconciliación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel son totales. Hoy voy a contarte esa verdad que hasta hoy estuvo bajo siete llaves”, comenzó diciendo el periodista.

En ese sentido, el comunicador profundizó su información: “La realidad es que Rodrigo y Tini se volvieron a ver los últimos tiempos. Yo te conté acá en estos meses que se habían frecuentado. Hay un nuevo vínculo entre Tini y Rodrigo que por lo que me cuentan no es formal”.

“Trascendió una foto que decían que Rodrigo y Tini se habían visto en Madrid, yo no puedo asegurar que los que aparecen en esa imagen sean ellos pero sí te puedo contar la trama secreta de la nueva relación que tienen”, agregó Etchegoyen.

Según el periodista, Rodrigo y Tini se ven, hablan pero sin exigencias sentimentales. “Y quiero aclarar también que trascendió de un enojo de Young Miko, cosa que quiero desmentir rotundamente”, dijo.

“Young Miko y Tini mantienen un hermoso vínculo hoy que todavía no fue aceptado por la familia de Martina. La familia de Tini da todo para que vuelva con Rodrigo y esa historia de amor, pero no se ilusionen con esa noticia porque el vínculo va por otro lado”, agregó

“El vínculo de Tini con Young Miko continúa pero no tiene ataduras ni formalidades. Es una relación libre, siempre fue así, un amor evolucionado que permanece intacto”, concluyó Etchegoyen.

