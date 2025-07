El mal momento de Patricia Sosa: sufrió un grave accidente en Córdoba

Patricia Sosa sufrió un accidente en las sierras de Córdoba mientras realizaba una compra en la montaña y como resultado terminó quebrándose un pie.

El hecho pasó hace algunos días pero trasciende ahora. Patricia Sosa, que tiene casa en La Cumbre donde vive muchos meses durante el año, tuvo que usar silla de ruedas para movilizarse tras el accidente, y ahora utiliza un bastón.

“Me quebré un pie en Córdoba comprando un dulce de leche en la montaña. Pisé mal y me lo quebré. Si bien estoy con bastón, puedo caminar. Igualmente no me invalida”, expresó Patricia Sosa en diálogo con Juan Etchegoyenconfirmando la lesión pero mostrando una actitud positiva ante sus próximos compromisos laborales.

Además, precisó que aunque esté utilizando bastón puede caminar y no la invalida en sus compromisos laborales. “Este finde tengo dos recitales y estoy al mango”, comentó Sosa que dejó en claro que se presentará con lesión y todo.

