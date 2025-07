Lizy Tagliani rompió el silencio tras las acusaciones de Marcela Tauro y Viviana Canosa

El domingo arrancó diferente en La Peña de Morfi. La habitual calidez y alegría de Lizy Tagliani se vieron atravesadas por una situación personal delicada. En medio de fuertes acusaciones públicas por parte de Viviana Canosa, quien la señaló por un supuesto robo, y Marcela Tauro, quien la vinculó con su expareja, la conductora decidió enfrentar los rumores desde el vivo, con un mensaje cargado de sinceridad y emoción.

Visiblemente afectada, Lizy eligió comenzar la jornada con una charla íntima junto a sus compañeros de programa. Sintió que debía aclarar ciertos puntos con quienes considera parte de su familia laboral antes de continuar al aire. Tras ese momento privado, decidió dirigirse a la audiencia con un descargo que no tardó en viralizarse.

“Los quiero, ojalá puedan entenderme y ayudarme a que este sea el lugar... Hoy no quería venir, no tenía ganas. Más allá de mi hijo y mi marido que me están esperando, este lugar es mi familia”, expresó, dejando entrever que evaluó seriamente la posibilidad de no presentarse al programa.

Conmovida pero firme, explicó que su necesidad de hablar era genuina y no buscaba victimizarse. “Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que en el día a día soy así. Nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando la misma gente”, dijo. Y cerró con una declaración contundente: “Si algo fuera verdad, doy mi palabra de honor que yo misma voy a decir que fue así”.

En otro tramo de su mensaje, dejó en claro su disposición para colaborar con lo que sea necesario a fin de esclarecer la situación: “Me pongo a disposición de lo que sea, para que quede claro que soy una buena mina, una buena persona”.

