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Zárate se despidió el M15 de La Plata

El correntino perdió frente a Lorenzo Rodríguez en 3 horas y 2 minutos de juego.

Por El Litoral

Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 18:24

En un partido que se extendió durante 3 horas y 2 minutos, el correntino Carlos María Zárate perdió y quedó eliminado en los cuartos de final del M15 de La Plata, Buenos Aires.

Zárate, 576° en el ranking de la ATP y 5° preclasificado, fue derrotado por su compatriota Lorenzo Joaquín Rodríguez (522°) por un ajustado 6-1, 6-7 (2) y 7-6 (5) y quedó eliminado de la competencia que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club La Plata 

Fue el tercer choque entre los argentinos en el Circuito Mundial ITF.  En el 2025, en San Salvador de Jujuy, Zárate cayó por un doble 6-3, mientras que en Chile se tomó revancha 6-3 y 7-5. Los dos torneos fueron M15.

En el mismo certamen platense, Zárate participó del cuadro de dobles junto a Lucca Guercio. En la primera ronda fueron superados por Tadeo Meneo y Manuel Mouilleron por 6-3, 1-6 y 10-7.

La agenda competitiva de Zárate lo llevará la próxima semana a Asunción, Paraguay, donde se disputará un Challenger categoría 75. El correntino de 20 años deberá jugar la clasificación.
 

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