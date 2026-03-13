¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Corrientes Ministerio de Salud Pública Unne
Municipalidad de Corrientes Ministerio de Salud Pública Unne
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SEGURIDAD DIGITAL

La Unne advirtió sobre correos electrónicos falsos que suplantan su identidad

La Universidad Nacional del Nordeste emitió un comunicado oficial para alertar a la comunidad universitaria y al público en general sobre una modalidad de fraude electrónico.

Por El Litoral

Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 17:41

En las últimas semanas, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) detectó la circulación de correos electrónicos falsos que buscan engañar a los usuarios. Ante esta situación, las autoridades universitarias remarcaron que la institución bajo ninguna circunstancia solicita contraseñas, información financiera o datos confidenciales a través de mensajes electrónicos.

La universidad enfatizó que toda comunicación oficial se canaliza exclusivamente mediante cuentas con los dominios institucionales @unne.edu.ar o @comunidad.unne.edu.ar.

Asimismo, aclararon que los trámites académicos o beneficios institucionales no requieren el ingreso de información sensible a través de enlaces externos o plataformas que no cuenten con una verificación oficial.

Recomendaciones para prevenir fraudes

Para proteger la seguridad digital, la Unne brindó una serie de recomendaciones esenciales a tener en cuenta al recibir comunicaciones sospechosas:

  • Validar el remitente: revisar siempre que la dirección de correo coincida con los dominios oficiales de la universidad.

  • Proteger la privacidad: no compartir contraseñas ni información personal bajo ninguna circunstancia, ni por correo, ni por redes sociales.

  • Evitar archivos y enlaces dudosos: no abrir adjuntos ni hacer clic en hipervínculos que provengan de fuentes desconocidas o que presenten errores de redacción.

  • Canales oficiales: acceder siempre a través del portal web institucional para realizar cualquier consulta o trámite.

  • Denunciar anomalías: ante cualquier duda, comunicarse directamente con la Dirección de Gestión e Innovación de las Tecnologías de la Información de la casa de altos estudios.

La institución reafirmó su compromiso con la protección de la información de sus estudiantes, docentes y trabajadores, e instó a mantenerse en estado de alerta ante intentos de phishing o suplantación de identidad.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD