La Unne advirtió sobre correos electrónicos falsos que suplantan su identidad

En las últimas semanas, la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) detectó la circulación de correos electrónicos falsos que buscan engañar a los usuarios. Ante esta situación, las autoridades universitarias remarcaron que la institución bajo ninguna circunstancia solicita contraseñas, información financiera o datos confidenciales a través de mensajes electrónicos.

La universidad enfatizó que toda comunicación oficial se canaliza exclusivamente mediante cuentas con los dominios institucionales @unne.edu.ar o @comunidad.unne.edu.ar.

Asimismo, aclararon que los trámites académicos o beneficios institucionales no requieren el ingreso de información sensible a través de enlaces externos o plataformas que no cuenten con una verificación oficial.

Recomendaciones para prevenir fraudes

Para proteger la seguridad digital, la Unne brindó una serie de recomendaciones esenciales a tener en cuenta al recibir comunicaciones sospechosas:

Validar el remitente: revisar siempre que la dirección de correo coincida con los dominios oficiales de la universidad.

Proteger la privacidad: no compartir contraseñas ni información personal bajo ninguna circunstancia, ni por correo, ni por redes sociales.

Evitar archivos y enlaces dudosos: no abrir adjuntos ni hacer clic en hipervínculos que provengan de fuentes desconocidas o que presenten errores de redacción.

Canales oficiales: acceder siempre a través del portal web institucional para realizar cualquier consulta o trámite.

Denunciar anomalías: ante cualquier duda, comunicarse directamente con la Dirección de Gestión e Innovación de las Tecnologías de la Información de la casa de altos estudios.

La institución reafirmó su compromiso con la protección de la información de sus estudiantes, docentes y trabajadores, e instó a mantenerse en estado de alerta ante intentos de phishing o suplantación de identidad.