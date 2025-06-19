Lali Espósito: "En otras épocas, me sentí menos perseguida"

En medio de su exitosa gira nacional, donde está presentando su nuevo álbum "No Vayas a Atender Cuando El Demonio Llama", Lali Espósito pasó por el programa "Corta por Lozano" y habló de todo.

Es de público conocimiento los enfrentamientos y la persecusión que sufrió la artista por parte del gobierno de Javier Milei y en diálogo con Verónica Lozano, Mariana no evitó hablar del tema y de la condena que recibió Cristina Kirchner.

“Es un tema complejo. Creo que estoy igual que todo el mundo viendo qué pasa todo el tiempo. Escuchando medio a todo el mundo”, comenzó diciendo Lali sobre la situación judicial de la expresidenta.

“Más allá de lo que veo en la televisión, también en mi propia vida, la gente que me rodea, el lugar en el que yo crecí. Hay un montón de cosas que me hacen tener ciertas opiniones por vivencias propias”, continuó.

En ese punto enfatizó: “También soy muy respetuosa de los tiempos que corren y de ver qué pasa con eso. Soy crítica también y algunas me las guardo, pero cuando quiero dar alguna opinión la doy”.

Luego, profundizó: “En el caso de lo que está pasando hoy, es una época que nos impacta todo lo que pasa todo el tiempo acá, en nuestro hermoso país”.

“Soy muy respetuosa. Escucho a todo el mundo. No soy una persona ni cerrada. De hecho, al contrario. Hay cosas que me cuesta escuchar, pero trato de mantener siempre esa apertura. No tengo ganas de ser una persona radicalizada en el pensamiento. Pero sí tengo mis convicciones”, sentenció Lali Espósito.

“Yo siempre he opinado, por eso a veces me sorprendo cuando ahora es como que dicen ‘ahora que estás opinando...’. Pasa que (cambian) los contextos de cada época, o cada situación”, blanqueó sobre los comentarios que recibe por hablar de la política argentina.

“Fui aprendiendo también de mis propias opiniones, de lo que pasaba en mi país, de escuchar amigos, a la gente que te va rodeando a medida que vas creciendo. Pero siempre me expresé”.

En ese momento, Vero Lozano remarcó la valentía que tiene la artista para afrontar estas situaciones: “Es que nunca ni lo pensé. Es como que ahora está tan radicalizado, tan blanco-negro, que opinás y parece que te metiste en un quilombo...”.

“Yo siempre opiné, en otras épocas me sentí menos perseguida tal vez que en esta. Pero también las redes tienen otra incidencia en la opinión pública, en nuestra propia vida”, cerró.

