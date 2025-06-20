María Becerra, en rehabilitación: qué le pasó

Después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, María Becerra decidió contar públicamente el proceso de recuperación que enfrenta tras una grave complicación de salud. A través de una serie de historias en Instagram, la cantante oriunda de Quilmes habló con honestidad sobre cómo vivió su rehabilitación física y vocal luego de ser internada de urgencia en abril, producto de un segundo embarazo ectópico que la obligó a cancelar todos sus compromisos profesionales.

“Estoy rehabilitándome vocalmente después de todo lo que me pasó. Mi cuerpo tuvo un golpe muy duro”, confesó la artista visiblemente conmovida. “Mis cuerdas vocales, mi laringe, mis pulmones, todo también”, agregó.

El diagnóstico fue severo: una hemorragia interna que le provocó la pérdida de dos litros de sangre. “Yo tengo tres litros de sangre en mi cuerpo. Perdí más de la mitad. Me tuvieron que transfundir, me intubaron. Me pasó de todo”, relató con crudeza.

Por qué María Becerra está en rehabilitación

La pronta atención médica fue determinante para salvarle la vida, pero también lo fue su estado físico previo. “A mí me salvó haber llegado a tiempo. Después me salvó todo el personal de salud de la clínica, que hicieron un trabajo impecable, se movieron rapidísimo, me salvaron la vida. Y me salvó ser una persona sana”, remarcó.

A lo largo de su testimonio, Becerra también destacó el apoyo de su entorno, en especial de su profesora de canto. “Le mando un beso a Katy, que es mi ángel y la amo con todo mi corazón. Es mucho más que una profe de canto para mí”, dijo, visiblemente agradecida.“Una intubación para un cantante es algo complicado. Estoy recuperando mi capacidad pulmonar, recuperando todo”, explicó.

Actualmente, María continúa con un exigente plan de rehabilitación que combina técnica vocal con entrenamiento físico. “Estoy muy contenta porque veo los avances, porque las clases intensivas dan sus resultados, porque es todo con amor, con paciencia. Así como estoy rehabilitando mi cuerpo, también estoy rehabilitando la voz”, expresó con esperanza.

Mirando hacia adelante, también se refirió a su futuro sobre los escenarios: “Ya pronto voy a tener la capacidad pulmonar para poder pararme y dar dos horas de shows bailando, saltando, corriendo”, aseguró. Y, más allá de lo profesional, compartió una reflexión profunda: “Cuando te pasa algo así es cuando decís ‘volví a nacer’. Ahora entiendo a esa gente que tuvo una tragedia, un accidente, que estuvo a punto de morir. Te cambia la cabeza”.

Con un tono m ás liviano, la cantante también recurrió al humor para hablar de su personalidad: en otra historia de Instagram publicó una selfie y escribió: “De todas las hadas, a mí me tocó ser la Preocup-hada”, en alusión a su atención constante por su salud, que, en sus propias palabras, fue clave para superar el momento más crítico.

Becerra no quiso dejar pasar la oportunidad de lo que ella genera en los jóvenes para hacer un llamado a la conciencia: “Sé que hay gente que no tiene la información, que no le interesa directamente o que no puede acceder a hacerse controles. Lo sé. Pero si podés, si te interesa, hacelo”, pidió a sus seguidores.

También reflexionó sobre los hábitos de salud en la juventud: “Sé que soy joven, y eso me salvó. Uno al ser joven aguanta mucho más, tiene más vitalidad, todo se recupera más rápido. Pero hay un montón de gente de mi edad que está en la B por los malos hábitos: por drogarse, por escabiar, por fumar”, advirtió.

Lejos de emitir juicios, su mensaje apuntó a la toma de conciencia: “No estoy juzgando a nadie, cada uno tiene sus luchas internas, sus problemas. Pero si te interesa cuidarte, hacelo. Porque si llegás con los riñones hechos mierda a una situación así, todo es más difícil. Y no estoy diciendo nada de otro mundo. Es lógico”.

En ese mismo tono, concluyó con una reflexión esperanzadora: “Si podés cambiar un mínimo hábito que sabés que te va a mejorar la calidad de vida, hacelo. Porque no sabés lo que vas a agradecer cuando estés en una situación así, que ojalá nunca te pase, pero si algún día estás y tu cuerpo puede resistirlo, vas a agradecer haber cuidado tu cuerpo”.

Finalmente, sumó un mensaje solidario para quienes quieran ayudar en casos similares al suyo: subió una imagen con un texto contundente que decía: “También, si pueden, donen sangre”.

FUENTE: minutouno.com