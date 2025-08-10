Los motivos por los que Rufina Cabré se vuelve con Nico Cabré a Turquía

Tras el sorpresivo regreso de Rufina Cabré a Argentina se comenzaron a tejer diversas suposiciones debido a lo inesperado de la situación, pero desde Implacables revelaron que la nena fue la que quiso volver al país por un motivo muy concreto y qué hará con Nico Cabré a fines de agosto.

“Ella quería volver a despedirse de sus amigas, de su papá, de su familia para empezar el 1° de septiembre allá el colegio”, explicó Susana Roccasalvo, flamante abuela de Simón. “Así que la nena hizo esa adaptación y en septiembre empieza”, agregó la conductora.

“Hizo esta adaptación con la China y Mauro, que en estos días se mudaron a una casa cerca de las instalaciones del club Galatasaray y, lo que comentaban era que tenía unos días libres, porque tiene que viajar allí recién en agosto”, asentó Naiara Vecchio, que tiene acceso a información de primera mano de la pareja de Turquía.

SE SUPO POR QUÉ RUFINA CABRÉ VIAJARÁ CON SU PAPÁ NICOLÁS A TURQUÍA TRAS SU SORPRESIVO REGRESO AL PAÍS

En ese sentido, Naiara contó que la China Suárez y Mauro Icardi le ofrecieron a Nicolás Cabré un pasaje para poder llevar a su hija a ese país. “La China está allá con Mauro, que no puede volver porque el club ya le dio muchos meses para poder recuperarse”, explicó.

“Ayer estaba previsto que volvieran los hijos de Benjamín Vicuña, pero se sumó Rufina porque quería acompañar a sus hermanos. Me dicen que Rufina es muy madura, acompañando siempre a su familia. Volvieron con la mamá de la China, su pareja, y la niñera”, agregó.

“Cuando Rufina vuelva a Turquía, no lo hará sola: vuelve Nico Cabré con ella porque quiere saber en qué lugar va a estudiar, cómo es el ambiente en el que se va a mover la nena para quedarse tranquilo de la situación, lo que a mí me parece un viaje maravilloso de padre e hija”, explicó Lola Cordero.

Ciudad Magazine