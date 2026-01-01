Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

A pesar de los compromisos laborales y la presión de estar dentro de las cocinas de MastrerChef Celebrity (Telefe), Maxi López puso en pausa su vida en Argentina para estar presente en Suiza el día del nacimiento de Lando, su segundo hijo con Daniela Christiansson. El último día del año, el exfutbolista compartió la feliz noticia del nacimiento de su hijo.

“31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”, escribió junto a la tierna foto de su hijo recién nacido.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios felicitando a la pareja por el feliz momento que les toca vivir con el bebé. Junto a la imagen del exjugador con su hijo en brazos, agregó otras postales con sus hijos, participando en el reality show de cocina, junto a Wanda Nara, de su esposa embarazada o el desafío que enfrentará como integrante del canal de streaming Olga.

“¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo de redes", posteo, unos minutos después de oficializar el anuncio más lindo.

“Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas! Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen ¡Gracias a todos y feliz año!“, manifestó, sobre su deseo de refugiarse en sus seres queridos antes de su regreso a la Argentina.

